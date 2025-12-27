El Shaarawy alla Lega Serie A: «La Roma è casa mia, fascia da capitano? Orgoglio e privilegio indossarla. Tornare in Champions è l’obiettivo, Gasp è esigente»

El Shaarawy ai microfoni Lega Serie A: le parole del capitano della Roma tra legame con la maglia, il lavoro con Gasperini e gli obiettivi giallorossi

Intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, Stephan El Shaarawy ha tracciato un bilancio del suo lungo percorso con la Roma, soffermandosi sul rapporto speciale con l’ambiente giallorosso, sulla crescita personale e sulle ambizioni future della squadra. Parole che confermano un legame profondo, costruito nel tempo e alimentato da senso di appartenenza e responsabilità.

IL LEGAME CON LA ROMA – «È la squadra dove sono stato più a lungo. Mi sono sempre trovato bene fin dal primo giorno, la città mi ha accolto due volte alla grande. Ci sono stati alti e bassi, ma sono soddisfatto del percorso che ho fatto. Ho sempre lavorato per me stesso e per il bene della squadra».

LA FASCIA DA CAPITANO – «Indossare quella della Roma è un orgoglio e un privilegio. Ho vissuto gli anni di Totti e De Rossi, che hanno fatto la storia del club e del calcio italiano. È una fascia speciale e una grande responsabilità verso gruppo e tifosi. Ne vado fiero».

IL LAVORO CON GASPERINI – «È molto esigente, un grande maestro dal punto di vista tattico. Ti porta sempre al limite, ma il lavoro si vede in partita, soprattutto nei secondi tempi. Abbiamo iniziato bene e siamo sulla strada giusta».

LA CONCORRENZA IN ATTACCO – «Bisogna farsi trovare pronti anche entrando dalla panchina. Tante partite oggi si decidono con i cambi».

GLI OBIETTIVI STAGIONALI – «Il traguardo principale è tornare in Champions. Vogliamo arrivare in fondo anche in Europa League e fare bene in Coppa Italia. A livello personale cerco continuità e rendimento per il bene della squadra».

