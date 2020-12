Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sulle prossime elezioni alla presidenza della Federcalcio

Il prossimo 22 febbraio ci saranno le elezioni per la presidenza della FIGC come ha decretato quest’oggi il Consiglio federale.

Sulla propria ricandidatura è intervenuto l’attuale presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, parlando ai giornalisti presenti: «Non posso impedire eventuali candidature alternative, deciderò per la mia candidatura se ci saranno componenti che ritengono che questo lavoro fatto dal sottoscritto vada portato avanti. Se dovessi percepire entusiasmo per la continuità sarò ben felice di andare avanti. Se invece dovessi percepire che non c’è condivisione, non sul voto ma sul percorso da me tracciato, non ho nessuna voglia di ricoprire quel ruolo».