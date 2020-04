Emergenza Coronavirus, Conte: «Allenamenti sospesi»

Proibiti gli allenamenti per le società di calcio e per le altre organizzazioni sportive: le parole di Conte sull’emergenza Coronavirus

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, ha stabilito la sospensione degli allenamenti per le società sportive fino al 13 aprile. Ecco le parole del Premier sulle modifiche apportate al DPCM.

SPORT – «Dobbiamo perseguire la tutela della Salute. L’unica novità introdotta nel decreto, che ripropone il medesimo regime vigente, riguarda le sedute di allenamento. Saranno sospese. Non sono più consentite sedute collettive, ma ovviamente gli atleti potranno allenarsi in forma individuale».