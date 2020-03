Emergenza coronavirus, CR7 scende in campo: stop alla Champions

Emergenza coronavirus, CR7 scende in campo: il portoghese potrebbe chiedere lo stop alla Champions League

Cristiano Ronaldo è rimasto a Madeira, in Portogallo. Oggi il campione portoghese – come riportato da Tuttosport – spiegherà la decisione che ha preso direttamente ai capitani della Juventus e alla squadra, ma si muoverà anche per capire se sarà possibile fermare la Champions League.

Il lusitano, conscio di quanto sta accadendo nel mondo e della sua posizione, chiederà ai vertici di prendere provvedimenti anche per quanto riguarda Champions ed Europa League.