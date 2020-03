Emergenza Coronavirus, Frey: «Non so se il campionato ripartirà»

Sebastian Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: ecco le parole del francese

FREY – «Gli sportivi devono dare l’esempio. Tantissimi stanno lanciando dei messaggi e creando iniziative per far sì che la gente resti vicina a loro. Non so se il campionato ripartirà quest’anno, anche perché non sappiamo ancora quando inizieremo la risalita. Anch’io dovevo inaugurare i campi estivi in giro per Italia e Francia con l’accademia di portieri che ho creato ma ho scelto di rimandare a data da destinarsi».