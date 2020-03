Emergenza coronavirus, il programma del Napoli in vista della ripresa

Emergenza coronavirus, il Napoli si allena da casa: ripresa prevista il 18 marzo, Gattuso controlla tutti i giocatori

Ridurre le quantità dei carichi di lavoro per poter mantenere efficiente il sistema immunitario. Accorgimento numero uno per il Napoli di Gennaro Gattuso, che nel frattempo prepara da casa la ripresa degli allenamenti, al momento prevista per il 18 marzo.

Carichi non eccessivi, zero uscite e massima attenzione per evitare il contagio. Non solo, il tecnico azzurro lavora costantemente con il suo staff per controllare che tutto venga eseguito alla perfezione. A riportarlo è Sky Sport.