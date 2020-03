Il Benevento vola in testa alla classifica ma Filippo Inzaghi esprime la sua viva preoccupazione per l’emergenza Coronavirus

Il Benenvento vola in testa alla B con la vittoria sul Pescara, ma Pippo Inzaghi esprime la sua preoccupazione per l’emergenza Coronavirus ai microfoni di Ottochannel.

INZAGHI – «In questo momento non sto pensando a nulla, sto solo aspettando che ci facciano capire cosa fare. Noi siamo a completa disposizione e cercare vogliamo capire il da farsi. Adesso il calcio passa in secondo piano. Adesso, però, ci sono cose molto più importanti a cui pensare e spero che ci fermeremo perché così non ha senso più nulla. Siamo tutti preoccupati e in questo momento non riusciamo a goderci nulla».