Emergenza Coronavirus: Liga a porte chiuse per due turni

Continuano i provvedimenti da prendere per l’emergenza Coronavirus: anche la Liga spagnola giocherà due turni a porte chiuse

La Liga Spagnola prende una decisione decisiva per le prossime due gare, per far fronte all’emergenza Coronavirus: due turni a porte chiuse. Ecco il comunicato.

«In base alle informazioni fornite dall’Alto Consiglio dello sport (CSD), le partite di LaLiga Santander e LaLiga SmartBank si giocheranno a porte chiuse , a partire da oggi (10 marzo) e per almeno le prossime due

LaLiga continuerà a rimanere in contatto permanente con il Ministero della Salute e il CSD per seguire le sue raccomandazioni e / o decisioni, dando la priorità alla salute di tifosi, giocatori, impiegati del club, giornalisti, ecc., A causa della crisi sanitaria di COVID-19.

Per diverse settimane, LaLiga ha lavorato su piani alternativi in ​​coordinamento con la UEFA nel caso in cui le autorità sanitarie decidessero di sospendere qualsiasi incontro, creando un piano per giocare questi incontri».