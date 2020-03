Emergenza Coronavirus, ministro Spadafora chiede Serie A in chiaro

Il ministro dello Sport Spadafora ha chiesto che la prossima giornata di Serie A sia trasmessa in chiaro: le ultime

Serie A a porte chiuse ma aperta a tutti i telespettatori? Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha richiesto la possibilità di trasmettere in chiaro la 26a giornata di Serie A, in programma per questo weekend.

La FIGC avrebbe aperto a questa soluzione, anche se manca il benestare dei detentori dei diritti dei match del campionato, ovvero Sky e Dazn.