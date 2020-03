Emergenza Coronavirus, Pisacane: «Non bisogna mollare»

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: ecco il suo punto di vista

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato dai canali social del club sardo dell’emergenza Coronavirus.

«Aver battuto quel nemico invisibile mi ha aiutato come uomo. Questo Covid-19 è un altro nemico invisibile, ma io ho imparato ad avere pazienza. Ci vuole uno stato d’animo positivo, non bisogna mollare, non dobbiamo cadere nella tentazione di uscire. Solo così possiamo battere anche questo nemico. La quarantena non ci toglie tanto, non è un dramma restare a casa».