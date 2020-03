Emergenza Coronavirus, pronti 25 miliardi. Conte: «Aiuti al calcio? Non ne abbiamo parlato»

Il Governo è pronto a stanziare 25 miliardi per contrastare l’emergenza Coronavirus. Le parole del premier Conte

Il Governo è pronto a stanziare 25 miliardi per l’emergenza Coronavirus e provare a contrastarne la diffusione. In conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta la possibilità che una parte di questi soldi vadano, come richiesto da CONI e FIGC.

«Nell’ultimo DPCM c’è una norma che riguarda anche i nostri campionati, il calcio, le competizioni agonistiche. Abbiamo consentito agli atleti di continuare ad allenarsi. Non ne abbiamo parlato, valuteremo cosa dovremo fare».