Emergenza Coronavirus: ecco le richieste della Serie A a Ceferin

Emergenza Coronavirus: continuano a tener banco le misure da adottare per la Serie A, in vista di Euro 2020

La Serie A valuta lo stop per l’emergenza Coronavirus in Italia, soprattutto dopo le misure restrittive dopo l’ultimo DPCM. Martedì è in programma un consiglio straordinario della FIGC.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il mondo del calcio italiano starebbe facendo pressione sul presidente della UEFA Ceferin per rimandare l’inizio di Euro2020 (magari in autunno) così da permettere lo stop dei campionati per un nuovo calendario e permettere la fine della stagione.