Emergenza Coronavirus, Rudiger: «Se si crea un pericolo, non si riparte»

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della possibile ripresa in Premier League

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, ha parlato a ZDF delle sue perplessità sulla ripartenza della Premier League.

RUDIGER – «Se continuiamo a giocare e si crea un pericolo, e continuiamo a ignorare quel che accade nel mondo, la gente che muore, non so se potrei essere a posto con la coscienza. Se tutto andrà per il verso giusto e per le autorità sarà possibile riprendere, e se non ci saranno pericoli, okay. Ma se ci sarà pericolo che ripartendo potranno esserci più infetti, non possiamo ripartire».