Emergenza Coronavirus: Sambia ancora in terapia intensiva

Junior Sambia è ancora in terapia intensiva: il centrocampista, positivo al COVID-19, è in coma indotto

Junior Sambia, centrocampista di 23 anni del Montpellier positivo al coronavirus. Le condizioni del giocatore, stando a quanto riferito da Le Parisien, sono stabili. Il calciatore è in coma indotto a causa dell’infezione e ricoverato in terapia intensiva.

Frederic Guerra, il suo agente, ha parlato così delle condizioni del calciatore: «Non è peggiorato ma nemmeno migliorato. Non è una situazione semplice. Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale e le sue condizioni, a livello polmonare, sono terminate».