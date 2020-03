Emergenza Coronavirus: videoconferenza tra i 20 medici sociali

Il mondo del calcio fa squadra per fronte all’emergenza Coronavirus: i medici sociali delle squadre di A oggi si confronteranno

Il mondo del calcio fa squadra per far fronte all’emergenza Coronavirus, dimenticandosi per una volta di tutte le rivalità e gli screzi tra i vari club.

Come riportato da Sky Sport, oggi si terrà una videoconferenza tra i medici sociali delle venti squadre di Serie A per prendere provvedimenti comuni per far fronte all’emergenza Coronavirus. Una scelta davvero felice per tutti i club.