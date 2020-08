Emerson Palmieri, il terzino è sul mercato: Inter in vantaggio sulla Juve

Il Chelsea sta chiudendo l’acquisto di Chilwell ed ora vuole fare cassa: Emerson Palmieri è in vendita. Juve e Inter sull’italo brasiliano

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Chelsea ha rotto gli indugi ed è pronto a chiudere col Leicester per Chilwell. Una mossa che di fatto dà il via libera alla partenza da Londra di Emerson Palmieri, primo obiettivo di Conte per la fascia mancina.

L’italo brasiliano è una precisa richiesta di Conte e dopo l’Europa League farà la sua mossa. Anche la Juve negli ultimi mesi ha fatto più di un sondaggio per l’italo brasiliano gradito a Sarri, ma il cambio allenatore ha messo tutto in discussione. Toccherà a Pirlo valutare la candidatura di Emerson Palmieri e questa attesa può dare un vantaggio all’Inter. Il Chelsea lo valuta 30 milioni ma il prezzo è destinato a scendere ora che non ci sarà più spazio per l’ex Roma nei piani di Lampard.