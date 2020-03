Emery conferma: «Ho avuto contatti con club di Serie A»

Unai Emery non si nasconde e conferma di aver avuto nel recente passato dei contatti con alcuni club di Serie A

Intervistato da Tuttojuve.com, Unai Emery non si nasconde e conferma di aver avuto alcuni contatti con club di Serie A. Queste le parole dell’ex tecnico dell’Arsenal.

SERIE A – «La situazione è difficile, un po’ mi manca allenare, ma stiamo vivendo un periodo storico in cui la maggior preoccupazione è dal punto di vista sociale. Ho allenato per 16 anni di fila, ora ho deciso di riposare un po’ per preparare al meglio il prossimo progetto che potrà coinvolgermi, non escludo nessun paese. Ho avuto contatti con diverse società di Serie A, ma per una cosa o per un’altra, non è stato possibile allenare in Italia. Per rispetto e correttezza, non farò i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi.».

SARRI – «La Juve ha un grandissimo allenatore, Sarri possiede esperienza da vendere ed è molto abile nel suo lavoro. Lì ci sono Matuidi e Rabiot: Blaise è un gran professionista, oltre che un gran giocatore. Adrien è un giocatore che vorei sempre avere nelle mie squadre».

RAMSEY – «Ha deciso di partire e si è trasferito in una grande squadra, sarà un giocatore molto importante per la Juventus».