Empoli, assalto a Caputo: ritorno ipotesi concreta

Il ritorno di Caputo a Empoli è un’ipotesi sempre più concreta con gli azzurri pronti a fare sul serio per riportare l’attaccante in Toscana.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria sarebbe disposta a cedere il numero 10 anche per fare cassa in vista del mercato. Dall’altra parte l’Empoli dovrà anche valutare il futuro di alcuni degli attaccanti in rosa tra cui Destro e Lammers.