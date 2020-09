Empoli, Maietta si ritira e diventa il nuovo team manager del club

L’Empoli ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Domenica Maietta è il nuovo team manager dopo l’addio al calcio giocato

Domenica Maietta si ritira dal calcio giocato ed è il nuovo team manager dell’Empoli. Lo ha annunciato il club toscano attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco il comunicato della società:

«Empoli FC comunica che Domenico Maietta entra a far parte dello staff dirigenziale azzurro e ricoprirà il ruolo di team manager. Maietta chiude la carriera da calciatore dopo oltre 20 anni, dove ha vestito le maglie di Triestina, Messina, Avellino, Perugia, Crotone, Frosinone, Verona, Bologna e Empoli. Tra club e nazionali giovanili, Maietta ha totalizzato 501 presenze segnando 9 reti e conquistando 4 promozione (2 col Verona, dalla C alla A, 1 col Bologna dalla B alla A e 1 con l’Empoli, sempre dalla serie cadetta alla massima serie). Arrivato a Empoli nel gennaio del 2018, ha giocato 68 gare con la maglia azzurra, mettendo a segno 1 rete (contro il Parma). Empoli FC ringrazia Mattro Gamba per il lavoro svolto in qualità di team manager e responsabile della comunicazione; a lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni, augurandogli le migliori fortune personali e professionali».