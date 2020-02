Empoli, Marino: «Non ho avuto richieste dalla A, ci tornerò da solo»

Il tecnico dell’Empoli Pasquale Marino è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare l’inizio della sua nuova avventura

Il nuovo tecnico dell’Empoli Pasquale Marino è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «In un periodo negativo c’è sempre qualche problema psicologico. Ma la classifica non rispecchia i progetti estivi. Non è il momento di fare proclami, non sono stati risolti tutti i problemi, il campionato è lungo è difficile. Per questo ho voluto un contratto di cinque mesi, impariamo a conoscerci poi si vedrà».

PROMOZIONE – «Visto che non ho avuto richieste vuol dire che ci devo tornare con le mie gambe, come con il Catania. Non guardo indietro, scelgo il modulo in base all’organico».