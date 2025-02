Empoli, contro il Milan una partita per la salvezza (e anche un Castellani pronto a trascinare i ragazzi). I numeri

Empoli Milan, una grande invasione allo stadio Castellani per il match che vedrà gli azzurri provare a fare risultato contro la squadra rossonera

Per l’Empoli la sfida contro il Milan è assolutamente molto importante per la salvezza, considerando anche la presenza di un Castellani tanto caldo quanto pieno.

LA SITUAZIONE – Oltre 14500 spettatori previsti, esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore Centrale, per Empoli-Milan, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domani, sabato 8 febbraio, alle ore 18.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.