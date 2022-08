L’Empoli ha trovato il suo rinforzo per la trequarti, in chiusura la trattativa per Pjaca della Juventus

L’Empoli ha trovato il suo rinforzo per la trequarti, in chiusura la trattativa per Pjaca della Juventus.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione sarà chiusa in prestito con diritto di riscatto a favore degli azzurri.