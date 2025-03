Empoli, caduta libera sul campo (e sugli spalti). Il dato sui tifosi azzurri fa preoccupare molto la società

Empoli, la squadra crolla così come il suo pubblico: sempre meno presente allo stadio Castellani. Quel dato potrebbe risultare fatale

Come appreso da PianetaEmpoli, l’Empoli non soltanto è in caduta libera sul campo, ma anche per quanto riguarda gli spettatori al Castellani: un danno importante e che potrebbe risultare fatale.

LA SITUAZIONE – La media spettatori di Empoli, data delle presenze nelle 14 gare giocate (inclusi sempre gli abbonati) è pari a 11437 presenze. Come detto, sotto a noi soltanto il Monza con 11235 e Como con 10287. Da dire però che il trend, al Castellani, è in salita rispetto alle ultime stagioni. Il Milan con 71589 è la squadra con la media spettatori più alta.