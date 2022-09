Empoli, Zanetti: «La Roma è attrezzata per vincere lo Scudetto. Noi in campo con la nostra identità»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato della sfida contro la Roma ai microfoni del Corriere dello Sport

ROMA – «Squadra attrezzata per vincere lo Scudetto. Per batterli servirà equilibrio e umiltà. Non vogliamo e non possiamo essere spettatori del match, dobbiamo mantenere la nostra identità. E’ più pericoloso difendere lo 0-0. Giocando a modo nostro abbiamo qualche possibilità. Servirà attenzione nella doppia fase, perché Mourinho è bravo a farti male anche con le ripartenze».

OBIETTIVO – «La salvezza. Ma con il presidente facciamo discorsi ad ampio raggio. Per ora abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. La base è buona ora serve continuità».

BALDANZI – «Se resta così come è avrà una carriera importantissima. Ragazzo che viaggia su frequenze diverse rispetto alla media, non solo per le qualità tecniche ma anche quelle caratteriali».

DESTRO-PJACA – «Sono fondamentali per la squadra. Sono venuti qui per rilanciarsi e siamo sulla buona strada per recuperarli».

DYBALA – «Parliamo di un fuoriclasse che sposta gli equilibri. Ma non possiamo pensare soltanto a lui, la Roma si ferma da squadra».