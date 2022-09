Ennesimo infortunio alla Roma: questa volta rimane ai Box Zalewski, che non sarà disponibile lunedì contro l’Empoli

Ennesimo per Jose Mourinho e la sua Roma in questo inizio di stagione: si è fermato, infatti, Nicola Zalewski.

La diagnosi è di Affaticamento muscolare all’adduttore per il giovane talent. Nella giornata di lunedì lo staff medico farà un nuovo controllo, ma non sarà disponibile per il match contro l’Empoli.