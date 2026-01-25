En-Nesyri alla Juve: bianconeri infastiditi, ultimatum all’attaccante! Perché la situazione sta spazientendo la dirigenza

En-Nesyri alla Juve: la dirigenza bianconera è infastidita per i tentennamenti dell’attaccante marocchino. Cosa sta succedendo

Quello che sembrava un affare in dirittura d’arrivo si è trasformato improvvisamente in una partita a scacchi che andrà ai tempi supplementari. Youssef En-Nesyri non è ancora sbarcato a Torino. Anzi, il pallone è scivolato pericolosamente in un mare di dubbi che rischia di far naufragare l’intera operazione proprio sul più bello. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

I dubbi del giocatore: formula e cuore

Il centravanti marocchino, atteso sotto la Mole nelle scorse ore, ha tirato il freno a mano. Due sono i motivi principali che hanno spinto il giocatore a “buttare la palla in tribuna”. Il primo è di natura contrattuale: En-Nesyri non è convinto fino in fondo della formula messa sul tavolo dalla dirigenza bianconera, ovvero un prestito senza obbligo di riscatto. Una soluzione che il giocatore percepisce come precaria, preferendo garanzie maggiori sul suo futuro. Il secondo ostacolo è sentimentale e porta il nome del Siviglia. Il club andaluso, dove la punta ha militato per quattro stagioni vincendo e segnando a raffica, si è rifatto sotto con prepotenza. Il richiamo della Liga e di un ambiente che lo considera un idolo sta facendo vacillare le certezze costruite con la Juve.

L’irritazione della Juventus

Dall’altra parte della barricata c’è una Juventus perplessa e, a tratti, infastidita. Il club bianconero, che aveva già incassato il via libera totale del Fenerbahçe (proprietario del cartellino), si sta interrogando sulla reale motivazione del ragazzo. La dirigenza non gradisce la mancanza di entusiasmo mostrata da En-Nesyri di fronte alla prospettiva di vestire la maglia bianconera. Per Spalletti l’atteggiamento è fondamentale tanto quanto la tecnica.

Lunedì di fuoco: ultimatum all’orizzonte

E allora? La situazione è di stallo totale, ma non durerà a lungo. La giornata di domani, lunedì 26 gennaio, diventa quella del “dentro o fuori” definitivo. La Juventus non ha intenzione di aspettare oltre: o i dubbi verranno sciolti immediatamente, o la trattativa salterà definitivamente. E visto il clima delle ultime ore, un clamoroso dietrofront non sarebbe più una sorpresa, costringendo Ottolini a cercare un piano C in extremis.