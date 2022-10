Entusiasmo a 2200 all’ora per sostenere l’Atalanta a Udine (aspettando sabato)

La grande atmosfera a Udine da parte dei tifosi dell’Atalanta: caldi e sempre al fianco della squadra nonostante la rimonta

Trasferta abbastanza sentita visto che si parlava di scontro diretto per il primo posto. Se c’era grande trepidazione alla notizia della presenza di oltre 2200 tifosi dell’Atalanta al Dacia Arena, il viaggio è stato particolare: dalla pioggia mattutina di Bergamo al sole cocente di Udine, ma era impossibile girarsi e non notare delle sciarpe nerazzurre.

Sugli spalti il popolo atalantino fa da padrone tirando fuori una compattezza incredibile, e la disponibilità anche della Sud P regala praticamente ai bergamaschi una curva intera. Gasperini viene omaggiato con una coreografia (attendendo sorprese contro il Sassuolo) particolare, e il sostegno ai ragazzi non è mai mancato anche individualmente: dai cori per Luis Muriel fino alla carica di Demiral al settore ospiti.

La capacità dei tifosi dell’Atalanta inoltre è quella di trasformare la rabbia su certi episodi (dal pareggio alle decisioni poco chiare di Doveri) in una carica da far tremare i gradoni del Dacia Arena: la magia che trasforma ogni trasferta in una gara casalinga. Poi l’applauso finale nonostante la rimonta bianconera, aspettando di festeggiare il compleanno tra le mura amiche.