Eredità Maradona, parla Diego jr: «Solo tre auto? Voglio vederci chiaro»

Diego Armando Maradona jr vuole vederci chiaro sull’eredità del padre

Solo un paio di giorni fa, l’avvocato che si occupa dell’eredità di Diego Armando Maradona ha comunicato che ci sarebbero solamente tre auto tra i beni del Pibe de Oro. Ma il figlio della leggenda argentina, Diego Jr, vuole vederci chiaro come dichiarato in una intervista a Il Mattino.

«Ho un avvocato in Argentina, Luis Enrique Rey, con il quale mi sento anche cinque volte al giorno. Ho piena fiducia in lui ed è l’unico che porta avanti la mia situazione del punto di vista legale: anche io sono rimasto sorpreso dal fatto che finora l’avvocato Morla abbia dichiarato soltanto tre auto facenti parte del patrimonio di papà. Ci sono molti lati oscuri, voglio vederci chiaro. Papà aveva qualche vena malinconica. A volte gli è capitato di parlare con noi della morte e ha sempre detto che avrebbe lasciato tutto a noi figli. Assenza del testamento? A me risulta il contrario. Vi sembra possibile che papà possedesse soltanto tre auto?».