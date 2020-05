Eredivisie, l’Az reclama: vuole il posto Champions dell’Ajax

Primi problemi per il calcio olandese. L’Az ha deciso di sporgere reclamo all’Uefa per il posto Champions dell’Ajax

In Olanda hanno deciso di interrompere l’Eredivisie anzitempo e iniziano le diatribe. L’Ajax in Champions, l’Az Alkmaar non ci sta. Secondo la stampa olandese, il club di Alkmaar ha deciso di sporgere reclamo.

La formazione allenata da Slot ha concluso il campionato con gli stessi punti in classifica dei lancieri e ha vinto anche i due scontri diretti di questa stagione. L’Ajax ha ottenuto il pass per l’Europa grazie alla miglior differenza reti. L’Az ha presentato un reclamo ufficiale all’Uefa.