Eriksen è a un passo dal diventare giocatore dell’Inter. Conte dovrà assecondare le grandi qualità tecniche del danese

Eriksen dovrebbe diventare nei prossimi giorni un giocatore dell’Inter. Il danese è tra i primissimi centrocampisti d’Europa dal punto di vista tecnico, con inoltre una sensibilità tattica pazzesca. Sa giocare in ogni posizione e, a seconda della situazione di gioco, sa come muoversi: per esempio, se oscillare tra le linee o abbassare il raggio d’azione.

Difficile ipotizzare come Conte cambierà tatticamente la squadra: se si manterrà il 352 “simmetrico” o se si invertirà il triangolo di centrocampo, con un 3412. Quel che è certo è che Conte dovrà assecondare le qualità di Eriksen. Il danese si esalta in squadre che hanno il pallone e che palleggiano con continuità (l’ex Ajax non ha grandi capacità su distanze medio-lunghe). Di conseguenza, Conte dovrà allestire un’Inter più dominante con la palla, evitando le lunghe fasi di 532 dopo essere passati in vantaggio.