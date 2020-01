Eriksen Inter, le prime parole del danese: «Non vedevo l’ora di arrivare»

Eriksen Inter, arrivano le prime parole del centrocampista danese: «Non vedevo l’ora di arrivare. Conte? Le sue squadre entusiasmano»

Dopo l’ufficialità sono arrivate anche le prime parole di Christian Eriksen da nuovo giocatore dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra:

«Sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è il momento di una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter. Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi. Conte? Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma».