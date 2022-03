Esodo Chelsea, ecco quali giocatori lasceranno il club in estate. La crisi societaria porterà probabilmente una rivoluzione nello spogliatoio

La situazione societaria del Chelsea è a dir poco burrascosa. Molti commentatori d’oltremanica hanno previsto un esodo dalla squadra di West London.

Il sito inglese FourFourTwo ha cercato di fare il punto su quali siano i principali indiziati a lasciare la squadra campione d’Europa e del Mondo nella prossima estate.

Per quanto riguarda la difesa: Reece James, uno dei migliori terzini della scorsa stagione e per questo cercato dal Real Madrid; Cesar Azpilicueta, il capitano in scadenza, sul quale c’è il Barcellona in pressing; uno sul quale invece il club blaugrana sembra essere molto vicino è il danese Andreas Christensen; l’ex Roma Antonio Rudiger, anch’egli in scadenza in estate; infine, Marcos Alonso, scavalcato nelle gerarchie dal nazionale inglese Chilwell.

La coppia della mediana, principale punto di forza del Chelsea di Tuchel, potrebbe salutare in blocco. Sia Jorginho che Kanté, entrambi con il contratto in scadenza nel 2023, sarebbero alla ricerca di un nuovo club a causa del terremoto societario.

Last but not least, Romelu Lukaku. Il grande acquisto dell’estate ha riscontrato problemi tattici ben prima della Guerra in Ucraina. La crisi societaria non farebbe altro che velocizzare il processo di separazione dal Chelsea: destinazione Inter?