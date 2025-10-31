Esonero Pioli, ore contate per il tecnico della Fiorentina? Ecco chi potrebbe sostituirlo se non dovesse vincere - Calcio News 24

Esonero Pioli: il caso che scuote la Serie A e le possibili conseguenze sulle panchine

Il tema dell’Esonero Pioli continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano e, come spesso accade, le voci di un possibile cambio sulla panchina del Milan stanno creando un effetto domino anche su altre società di Serie A. Le grandi manovre potrebbero infatti non limitarsi ai rossoneri: anche altri club, come il Genoa, stanno valutando eventuali alternative in caso di risultati deludenti nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, il Genoa starebbe monitorando da vicino la situazione della propria panchina. L’attuale tecnico Patrick Vieira, nonostante la fiducia confermata per la prossima giornata di campionato, resta sotto osservazione. Se il rendimento della squadra non dovesse migliorare, la dirigenza rossoblù sarebbe pronta a prendere in considerazione un cambio, valutando due profili di grande interesse: Paolo Vanoli e Daniele De Rossi.

Entrambi i nomi sono legati da un filo conduttore comune: modernità di idee e capacità di gestire giovani talenti. Vanoli, reduce dall’esperienza positiva al Venezia, rappresenta una figura capace di dare identità e organizzazione tattica, mentre De Rossi, dopo l’avventura alla SPAL e l’attuale percorso alla Roma, incarna una leadership naturale e una conoscenza profonda dell’ambiente calcistico italiano.

L’eventuale avvicendamento a Genova, però, si inserirebbe in un contesto più ampio di possibili rivoluzioni sulle panchine di Serie A. L’Esonero Pioli, che aleggia da settimane intorno al Milan, potrebbe essere il primo tassello di un domino che coinvolgerebbe diversi club. Qualora il tecnico rossonero dovesse davvero lasciare, non è escluso che altri allenatori attualmente sotto pressione possano finire nel mirino di società in cerca di una scossa.

Per il momento, Vieira resta al suo posto e prepara la prossima partita consapevole che il margine di errore si è assottigliato. Il Genoa vuole risultati concreti e continuità, ma nel frattempo mantiene aperti i contatti con i possibili successori.

In attesa di sviluppi, il dibattito sull’Esonero Pioli resta centrale nel panorama calcistico italiano. Ogni mossa del Milan — e delle altre società che meditano cambi in panchina — potrebbe ridisegnare completamente gli equilibri del campionato, aprendo una nuova fase di strategie, nomi e opportunità per allenatori in cerca di rilancio.

