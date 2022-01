Esonero Shevchenko, il Genoa pensa anche alla pista straniera

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Esonero Shevchenko, la posizione del tecnico è in bilico. Il Genoa sta pensando di rimpiazzarlo con un allenatore straniero

Come riferito da Tuttosport, in casa Genoa continuano le valutazioni in merito al futuro di Andyi Shevchenko. I recenti risultati non hanno convinto la proprietà rossoblù, che ora pensa all’esonero del tecnico.

Al momento riscontrano pochi consensi i possibili ritorni di Ballardini o Maran, mentre affascina maggiormente l’ipotesi di affidarsi ad un tecnico proveniente da un altro campionato.