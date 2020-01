Espulsione Lautaro Martinez: il Toro salta il derby? – VIDEO

Espulsione Lautaro Martinez, il Toro perde la testa nel finale di Inter-Cagliari. Manganiello punisce le proteste con il rosso

Finale caldissimo quello di Inter-Cagliari. A pochi secondi dalla fine del match Lautaro Martinez si è lamentato veementemente con l’arbitro Manganiello per una mancata assegnazione di una punizione.

Espulsione per l’argentino. Una volta incassato il cartellino, l’argentino non placa la sua ira scagliando via il pallone. Basandosi sull’episodio della scorsa giornata con Balotelli, Lautaro potrebbe saltare due giornate, ovvero la gara contro l’Udinese e il derby contro il Milan.