«Estevao, un ragazzo senza paura»: la Premier League incorona il nuovo gioiello del Chelsea L’analisi di The Athletic esalta il talento brasiliano, considerato il secondo miglior acquisto dell’estate. E c’è anche un ex Juve…

«Estevao, un ragazzo senza paura»: la Premier League incorona il nuovo gioiello del Chelsea L’analisi di The Athletic

Un talento cristallino che si prende la scena, un giovane brasiliano che si piazza subito alle spalle di un colpo da record e che fa pensare a un futuro estremamente interessante. La prestigiosa testata online The Athletic ha stilato la sua classifica dei migliori acquisti della Premier League, e il verdetto è una vera e propria investitura per Estêvão, il nuovo gioiello del Chelsea. L’ex attaccante del Palmeiras, infatti, si è piazzato al secondo posto, superato solo dal mediano João Palhinha, passato al Tottenham. Un riconoscimento che va oltre la semplice qualità, tenendo conto del prezzo, dell’importanza strategica e della capacità di colmare una lacuna tecnica.



L’analisi di The Athletic sul giovane brasiliano è un concentrato di entusiasmo e aspettative altissime. «Aspettatevi molta azione, giocate a tutto vapore sulle fasce, un’abilità incredibile e un atteggiamento avventuroso e senza paura, provando cose che molti non penserebbero nemmeno di fare. È solo un ragazzo, ma l’entusiasmo sembra giustificato», si legge nel pezzo. Un’investitura che proietta Estêvão tra i protagonisti più attesi del campionato, un talento generazionale su cui il Chelsea ha scommesso forte.



Ma la pattuglia brasiliana non si ferma qui. Al 28° posto si piazza Douglas Luiz, passato dalla Juventus al Nottingham Forest. Per lui, la sfida è quella di ritrovare la forma dei tempi dell’Aston Villa: «Le cose non hanno funzionato alla Juventus. È un giocatore che il Forest non avrebbe nemmeno sognato di ingaggiare qualche anno fa. Se mostrerà la sua forma dei tempi dell’Aston Villa… wow!». Nella lista compaiono anche altri nomi noti al calcio sudamericano, come il colombiano Arias, ex Fluminense, e l’argentino Alcaraz, ex Flamengo, definito un vero e proprio “affare” per l’Everton. Una classifica che, ancora una volta, dimostra come il talento sudamericano sia una delle miniere d’oro a cui la Premier League non può e non vuole rinunciare.