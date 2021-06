Euro2020, 14.000 spettatori ammessi all’Allianz Arena di Monaco

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera saranno ammessi 14.000 spettatori per le gare di Euro2020. Via libera del governo

Il governo bavarese ha concesso il via libera per l’ingresso degli spettatori all’Allianz Arena di Moanco per le gare di Euro2020.

14.000 tifosi saranno ammessi all’interno dell’impianto, aggiornando la precedente ordinanza in merito alle misure di prevenzione del Covid-19 che permetteva a soli 250 spettatori di assistere a manifestazioni sportive all’aperto.