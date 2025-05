Sarà una sfida dal sapore di campionato la finale di Europa League del 2025: Manchester United contro Tottenham

Tutto sulla finale di Europa League 2024/25, con la sfida tutta inglese tra

Manchester United e Tottenham. I dettagli

Non è una novità, già nel passato ci sono state altre sfide “fratricide” che hanno segnato la storia delle coppe europee. Sebbene non siano eventi all’ordine del giorno, le finali continentali con protagoniste due squadre della stessa nazione hanno visto i club inglesi spesso protagonisti, a testimonianza della forza della Premier League. Storicamente, la coppa più prestigiosa, la Champions League (ex Coppa dei Campioni), ha ospitato tre finali tutte inglesi: la prima nel 2008 vide il Manchester United prevalere sul Chelsea ai rigori a Mosca. Undici anni dopo, nel 2019, fu il Liverpool a trionfare sul Tottenham a Madrid. Infine, nel 2021, il Chelsea ebbe la meglio sul Manchester City a Porto. Anche la Coppa UEFA/Europa League ha vissuto momenti simili. La primissima edizione del torneo, nel 1972, fu una questione tutta inglese tra Tottenham Hotspur e Wolverhampton Wanderers, con gli Spurs che si aggiudicarono il trofeo. Più recentemente, nel 2019, l’Arsenal e il Chelsea si contesero il titolo a Baku, con la vittoria dei Blues. La defunta Coppa delle Coppe e la più giovane Conference League, invece, non hanno finora registrato atti conclusivi disputati esclusivamente da squadre inglesi.