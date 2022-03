Europa League, OL pesca il West Ham, Bosz: «Loro sesti in Premier, noi...»

Europa League, il Lione pesca il West Ham, l’allenatore Bosz: «Loro sono sesti in Premier League, noi siamo decimi in Ligue 1…»

L’allenatore dell’Olympique Lyonnais Peter Bosz ha commentato il sorteggio di Europa League. I francesi dovranno affrontare ai quarti il West Ham United. Ecco le sue parole.

IL SORTEGGIO – «Il West Ham è una buona squadra, ma nei quarti ci sono solo buone squadre. Andremo a Londra: è passato un po’ di tempo dall’ultima loro partita che ho visto per intero. Era contro l’Arsenal: è stata una bella partita. Quando sei sesto in Premier League, significa che non sei affatto male. Noi siamo decimi in Ligue 1…»