Europa League, polemica tra Juve e Friburgo per i biglietti

Problemi con i biglietti di Juve e Friburgo per i tifosi tedeschi: la polemica social in vista dell’ottavo di Europa League

Polemica social del Friburgo in vista del match contro la Juve nell’ottavo di andata dell’Europa League: il messaggio social del club tedesco sui biglietti.

IL MESSAGGIO – Il #SCF si rammarica della decisione della Juventus Torino e delle autorità italiane di annullare i biglietti acquistati dai tifosi del Friburgo tramite gli abbonamenti presso il club di casa per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League di giovedì a Torino. Tutti i biglietti acquistati tramite lotteria all’SC Freiburg rimangono validi. Abbiamo fatto una campagna per altre soluzioni con il club ospitante e fatto offerte per aiutare a implementare un concetto di sicurezza aggiuntivo. Sfortunatamente, queste offerte non sono state accettate.

