Everton, Allan: «Non ho dormito dopo il 5-2 contro il Watford di Ranieri»

Allan, centrocampista brasiliano dell’Everton, è tornato sulla sconfitta subita contro il Watford di Claudio Ranieri. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

DICHIARAZIONI ALLAN – «Non è stato facile per come si è indirizzata la partita. Abbiamo preso 4 gol veloci, non è stato facile dormire dopo quel risultato. L’obiettivo dell’Everton? Migliorare la classifica dello scorso anno, sapevamo di poter fare meglio. Vogliamo arrivare più in alto possibile, ma pensiamo gara dopo gara restando con i piedi per terra. Possiamo ottenere buoni risultati. Personalmente voglio lavorare e far meglio, migliorare le mie prestazioni e tornare in Nazionale. Spero di fare grandi prestazioni con l’Everton per tornare in Nazionale ed andare al Mondiale».