Everton, Ancelotti allenatore del mese in Premier League

Carlo Ancelotti è stato premiato come miglior tecnico del mese in Premier League. Ecco le sue parole sul riconoscimento ricevuto per il grande mese alla guida dell’Everton, in vetta al campionato inglese.

«Questo è un grande risultato. Devo condividere questo riconoscimento con la mia squadra perché ha iniziato bene la stagione. Vogliamo continuare e vincere di nuovo questo premio. Grazie a tutti».

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 9, 2020