Everton, tutto fatto con il Chelsea per quel centrocampista: colpo da oltre 30 milioni! Le ultime

Everton, accordo trovato con il Chelsea per quel centrocampista: grande colpo da oltre 30 milioni! Le ultimissime

L’Everton compie un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni del centrocampista inglese Kiernan Dewsbury-Hall, in arrivo dal Chelsea. Il trasferimento, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, è stato concordato sulla base di circa 25 milioni di sterline (circa 28,7 milioni di euro), cifra che potrebbe salire fino a 29 milioni di sterline (33,3 milioni di euro) grazie a bonus legati al rendimento.

Classe 1998, Dewsbury-Hall è un centrocampista centrale noto per la sua visione di gioco, qualità tecniche e dinamismo. Cresciuto nel settore giovanile del Leicester City, si è messo in mostra nella Premier League con la maglia delle Foxes prima di trasferirsi al Chelsea nella scorsa estate per 35 milioni di euro. Durante la stagione 2024/25, ha collezionato 36 presenze con la formazione londinese, realizzando 5 reti e servendo 4 assist in tutte le competizioni.

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ex allenatore proprio di Dewsbury-Hall ai tempi del Leicester, ha deciso di lasciarlo partire nell’ambito di un’ampia operazione di sfoltimento della rosa. Il centrocampista era infatti considerato un esubero, nonostante le sue qualità non siano mai state messe in discussione.

Dewsbury-Hall è atteso a Liverpool per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ufficialmente all’Everton. L’obiettivo del club, guidato da Sean Dyche, è rafforzare il centrocampo con elementi di esperienza e qualità: l’arrivo del 26enne inglese va in questa direzione.

Il trasferimento di Dewsbury-Hall rappresenta anche un’occasione strategica per l’Everton in ottica di costruzione di una squadra competitiva nella Premier League 2025/26. La sua versatilità tattica e la capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva potrebbero rivelarsi determinanti per gli equilibri della formazione dei Toffees.