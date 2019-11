Everton, ecco perchè Kean è andato in panchina col Southampton

Everton, ancora guai per Moise Kean: l’ex attaccante della Juve è partito in panchina contro il Southampton

Moise Kean non riesce a trovare continuità all’Everton. L’ex Juve non trova lo spazio che sperava in Premier League, anche per alcuni problemi disciplinari.

Come riportato da Sky Sports, Marco Silva ha deciso di mettere in panchina l’ex Juve perché si presentato in ritardo agli allenamenti. Kean è anche recidivo, dato che è la seconda volta che non partecipa in tempo alle sessioni di squadra.