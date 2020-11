Everton Leeds, Ancelotti si commuove nel minuto di silenzio per Maradona – VIDEO

Troppo forte l’emozione provata da Carlo Ancelotti nel ricordare Diego Armando Maradona: il tecnico dell’Everton si è commosso

La morte di Diego Armando Maradona ha colpito tutti. Tantissime le dimostrazioni di affetto e di commozione hanno caratterizzato gli ultimi giorni, in Argentina così come in tutto il mondo. In Premier League le squadre hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare il Pibe de Oro prima delle rispettive partite.

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha trascorso in lacrime il minuto di raccoglimento per Maradona. L’ex allenatore del Napoli, avversario in campo in tante sfide contro il fuoriclasse argentino, non ha trattenuto l’emozione prima del match di Premier contro il Leeds.