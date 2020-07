Everton, per la prima volta dal 1996 Ancelotti non si è qualificato in Europa

Carlo Ancelotti non si è qualificato in Europa con l’Everton: è la prima volta che accade per il tecnico dal 1996

Per la prima volta dal 1996 Carlo Ancelotti non giocherà in alcuna competizione europea. Il tecnico è riuscito a risollevare l’Everton, che prima del suo arrivo era invischiato in una pericolosa lotta salvezza, mancando però la qualificazione in Europa.

Dopo il primo anno all’esordio in Serie B con la Reggina, Ancelotti ha iniziato la sua gloriosa carriera nella stagione 1996/97: da allora non aveva più interrotto la sua avventura europea.