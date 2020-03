L’ex Ministro Lotti: «Marotta ha esposto idee condivisibili»

L’ex Ministro dello Sport, Luca Lotti, ha parlato delle polemiche seguite ai rinvii e ai recuperi delle gare di Serie A

L’ex Ministro dello Sport, Luca Lotti, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle polemiche seguite ai rinvii e ai recuperi delle gare di Serie A.

LOTTI – «Ho seguito le polemiche ed ho compreso alcune differenze interne. Marotta ha esposto idee condivisibili, non è questo però il momento di litigare. I problemi sono altri e colgo l’occasione per ringraziare il sistema sanitario. Trovo strano che si siano giocate alcune partite oppure che si sia consentito ai tifosi atalantini di andare a Lecce. Adesso le regole sono uguali per tutti, si giocherà a porte chiuse e spero che l’immagine che uscirà sia pulita e trasparente».