Fabregas a Barcellona in estate? Sì, ma per il Trofeo Gamper. Il Como possibile avversaria dei blaugrana nel torneo

Potrebbe essere il Como la prossima avversaria del Trofeo Gamper del Barcellona. L’edizione odierna del quotidiano spagnolo SPORT‘, infatti, racconta come il club lombardo allenato da Cesc Fabregas, sia la principale candidata a disputare la prossima edizione dello storico torneo che i blaugrana organizzano tutte le estati in ricordo del loro presidente e fondatore del club.

Il match sarebbe anche occasione per la prima volta che mister Fabregas affronta la sua ex squadra da quando ha assunto l’incarico in panchina, mentre come possibile data dell’incontro si penserebbe al 10 agosto.

La prima edizione del Trofeo Gamper fu nel 1966 in memoria di Hans Gamper, fondatore ed ex presidente del club. Ogni edizione si è sempre disputata al Camp Nou, eccezion fatta per le quelle del 1990, 1996, 2023 e 2024, disputate all’Estadi Olímpic Lluís Companys, stadio che attualmente il Barcellona utilizza per le partite interne in attesa del restauro del Camp Nou, mentre l’edizione 2021 si è disputata invece allo Stadio Johan Cruijff.

Anche altre italiane hanno partecipato al torneo e nel 2005 il trofeo se lo aggiudicò la Juventus, mentre nel 2012 la Sampdoria. Dal 2013 al 2023 vince ininterrottamente il Barcellona mentre l’edizione dello scorso anno vide il Monaco alzare la coppa.