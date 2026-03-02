Fabregas alla vigilia di Como Inter: «Lo stadio sarà una piccola bomboniera, speriamo di poter fare una buona partita»

Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Como Inter, semifinale di Coppa Italia: «Lo stadio sarà una piccola bomboniera»

Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, Cesc Fàbregas ha scelto i canali ufficiali del Como per trasmettere fiducia e determinazione all’ambiente lariano. Il tecnico spagnolo ha voluto compattare squadra e tifosi in vista della sfida del Sinigaglia contro l’Inter di Cristian Chivu, un appuntamento storico per il club e per la città.

Nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito Morata, Kempf e Jesus Rodriguez dopo il successo sul Lecce, Fàbregas non ha cercato alibi. Il messaggio è stato chiaro: il Como affronterà la semifinale con coraggio, identità e senza alcuna intenzione di arretrare di fronte alle difficoltà.

PAROLE – «Sta arrivando un momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa partita con un focus importante. Lo stadio sarà una piccola bomboniera, speriamo di poter fare una buona partita. Il campionato è lungo, vedremo quante partite potremo vincere ancora. Loro sono la squadra più forte del campionato da tanti anni con grandissimi giocatori. Proveremo a fare una grande gara, consapevoli della loro forza e delle loro piccole debolezze. Proveremo a fargli male».