Fabregas alla vigilia di Como Inter: «Lo stadio sarà una piccola bomboniera, speriamo di poter fare una buona partita»

Published

51 minuti ago

on

By

Fabregas Juve Como

Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Como Inter, semifinale di Coppa Italia: «Lo stadio sarà una piccola bomboniera»

Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, Cesc Fàbregas ha scelto i canali ufficiali del Como per trasmettere fiducia e determinazione all’ambiente lariano. Il tecnico spagnolo ha voluto compattare squadra e tifosi in vista della sfida del Sinigaglia contro l’Inter di Cristian Chivu, un appuntamento storico per il club e per la città.

Nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito Morata, Kempf e Jesus Rodriguez dopo il successo sul Lecce, Fàbregas non ha cercato alibi. Il messaggio è stato chiaro: il Como affronterà la semifinale con coraggio, identità e senza alcuna intenzione di arretrare di fronte alle difficoltà.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

PAROLE – «Sta arrivando un momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa partita con un focus importante. Lo stadio sarà una piccola bomboniera, speriamo di poter fare una buona partita. Il campionato è lungo, vedremo quante partite potremo vincere ancora. Loro sono la squadra più forte del campionato da tanti anni con grandissimi giocatori. Proveremo a fare una grande gara, consapevoli della loro forza e delle loro piccole debolezze. Proveremo a fargli male».

