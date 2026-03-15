Fabregas pre Como Roma: «Difesa a tre? Questo lo dici tu! Un anno fa non mi sarei mai aspettato…»

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro la Roma

Intervenuto nel corso del prepartita di Como Roma, il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha presentato così la sfida valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

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PERRONE – «Perrone è stato convocato, ma la gente che sta al 100% è meglio in questo tipo di partite. È pronto per subentrare, nel caso».

DIFESA A 3 E FALSO NUEVE? – «Che è una difesa a tre lo dici tu. Dopo si vedrà. Il falso nove è un’alternativa in più, ma è un attaccante comunque. Se giochi con Osimhen hai un animale da profondità, con Messi hai un tuttocampista, con Haaland e Lukaku puoi far fare loro protezione. Vediamo se le cose andranno come vogliamo».

SE MI SAREI ASPETTATO UN COMO DA 100 PUNTI DOPO UN ANNO E MEZZO? – «Non tanto per il punteggio, ma un anno fa non mi immaginavo di essere qua. La vita dell’allenatore è giorno dopo giorno, non puoi pensare all’anno dopo. C’è una certa visione, su quattro o cinque anni puoi solo crederci e continuare a lavorare, con tutti. Siamo molto giovani: società, staff, direttori, giocatori, per questo dobbiamo continuare a lavorare con pazienza, umiltà e coraggio».